Am Montag ist es in Tschechien überwiegend heiter bis nahezu wolkenlos. In den Nachmittagsstunden nimmt die Bewölkung zu, im Nordosten des Landes treten vereinzelt Schauer oder Gewitter auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 25 bis 29 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus Nord bis Nordost.