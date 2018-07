Am Montag ist es in Tschechien überwiegend heiter bis nahezu wolkenlos. Im Norden und Nordosten des Landes ist es vorübergehend auch bewölkt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 19 bis 23 Grad. In Höhenlagen ab 1000 Meter werden maximal 15 Grad Celsius erreicht. Es weht ein schwacher Nordwind, der dann im Tagesverlauf aus wechselnden Richtungen kommt.