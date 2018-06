Am Montag ist es in Tschechien leicht bewölkt bis wolkig, vereinzelt mit Regenschauern. Im Osten des Landes sind am Nachmittag auch Gewitter möglich. Gegen Abend klart es auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad Celsius, in Südmähren bis 28 Grad.