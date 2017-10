Am Montag ist es heiter in Tschechien. Morgens örtlich Frühnebel, vereinzelt können tiefhängende Wolken tagsüber die Sonne decken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 19 bis 23 Grad Celsius, bei der Bewölkung bei 14 Grad. In Lagen um 1000 Meter erreichen die Höchstwerte 15 Grad.