Am Montag macht der Frühling in Tschechien eine Pause. Im ganzen Land ist es überwiegen bewölkt mit Regen, nur im Osten kommt ab und an die Sonne zum Vorschein. Es bleibt aber warm, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 7 bis 12 Grad Celsius, im mährischen Landesteil steigt das Quecksilber sogar auf 17 Grad.