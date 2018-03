Am Montag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt, im Norden des Landes örtlich auch heiter. In den Bergen wird es gelegentlich schneien. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -5 bis -1 Grad Celsius, in Mährisch-Schlesien indes maximal um -5 Grad Celsius. Es weht ein frischer Wind aus Nordost, der in den Gebirgen Windspitzen von bis zu 90 Stundenkilometern erreichen kann.