Am Montag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt, von Westen her überziehen Schauer den Großteil des Landes, örtlich gibt es zum Teil schwere Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 26 bis 30 Grad, im Südosten sogar bei bis zu 32 Grad, in Westböhmen aber nur bei 25 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Südostwind, der später von Südwest bis West kommt und bei Gewittern merklich auffrischt.