Am Montag ist es in Tschechien zumeist bewölkt, vorübergehend auch heiter. Vereinzelt Regen oder Schauer, im Norden des Landes in Berghöhen über 1200 Meter fällt Schneeregen oder Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Nordwestwind.