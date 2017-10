Am Montag ist es in Tschechien veränderlich bewölkt, während des Tages vorübergehend Schauer im ganzen Land. Ab 500 Meter Schneeregen oder Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 5 bis 9 Grad Celsius. Es weht ein frischer Wind aus Nordwest, der in Böen stürmisch sein. In den Bergen sind weiter Sturmböen möglich.