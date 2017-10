Nach der Auflösung örtlicher Frühnebelfelder ist es am Montag in Tschechien zunächst meist freundlich. Im Laufe des Tages werden von Westen her die Wolken dichter, mit Schauern oder Regen ab dem Nachmittag. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 15 bis 19 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden bis zu 11 Grad erreicht.