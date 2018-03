Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend bewölkt bis bedeckt. Am Morgen nahezu landesweit, im weiteren Tagesverlauf nur noch örtlich Regen oder Schauer. In Höhen ab 700 Meter geht der Regen in Schneeregen oder Schneefall über. Gegen Abend geht die Bewölkung zurück und die Niederschläge lassen nach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 5 bis 9 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte um den Gefrierpunkt. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest.