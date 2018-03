Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend bewölkt bis bedeckt. Örtlich gibt es Niesel- oder leichten Regen, der am Morgen auch noch gefrieren kann. In Höhen ab 800 Meter geht der Regen in Schneefall über. Erst gegen Abend geht die Bewölkung teilweise zurück und die Niederschläge lassen nach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 4 bis 8 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte um die 2 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West.