Das Wetter am Mittwoch: wolkig mit Regen oder Schnee, bis 11 Grad

Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend bedeckt, in Mähren und Mährisch-Schlesien anfangs nur bewölkt. Im Tagesverlauf ziehen landesweit Regenwolken auf, es wird schauern oder regnen. In Höhenlagen über 800 Meter gehen die Niederschläge in Schneefall über. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 2 Grad, im Böhmerwald bei bis zu 4 Grad Celsius. Es weht ein zunächst schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest, der gegen Abend merklich auffrischt.