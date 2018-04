Am Mittwoch ist es in Tschechien heiter bis nahezu wolkenlos. Erst am späten Nachmittag nimmt in Böhmen die Bewölkung von Westen her zu. Am Abend kommt es zu Schauern, im Nordwesten des Landes vereinzelt auch zu Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen frühlingshafte 18 bis 22 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 14 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Süd bis Südost, der sich am Abend, besonders bei Gewittern, merklich auffrischt.