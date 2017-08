Das Wetter am Mittwoch: heiter, nur im Nordosten bewölkt, bis 24 Grad

Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend wolkenlos bis heiter. Im Nordosten des Landes aber ist es größtenteils bewölkt, erst gegen Abend zieht hier der Himmel auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 14 Grad, im Böhmerwald aber auch bei 18 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.