Am Dienstag ist es bewölkt bis bedeckt in Tschechien, örtlich mit Regen und Schauern. In Südböhmen können die Schauer ausgiebiger sein. Gegen Abend sind die Niederschläge nur noch vereinzelt. Dabei kühlt es deutlich ab, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad Celsius.