Am Mittwoch ist es in Böhmen bewölkt bis bedeckt, örtlich Regen oder Schauer, vereinzelt auch Gewitter. In Mähren und Mährisch-Schlesien dagegen ist es zunächst heiter bis wolkenlos. Am Nachmittag zieht aber auch hier der Himmel zu, und besonders in Westmähren treten dann örtlich Schauer oder Gewitter auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in Böhmen bei 22 bis 26 Grad, in Mähren und Mährisch-Schlesien aber klettert das Thermometer auf 27 bis 31 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 17 Grad, in den Beskiden auch bei 20 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus West und später aus Nordwest bis Nord. Bei Gewittern frischt der Wind kräftig auf.