Das Wetter am Mittwoch: bewölkt mit Schauern und Regen, bis 17 Grad

Am Mittwoch ist es in Böhmen überwiegend bewölkt, örtlich treten Schauer auf. In Mähren und in Mährisch-Schlesien ist es bedeckt, hier sind Regenfälle zu erwarten, die zu Tagesbeginn vor allem im Nordosten sehr stark sind. Erst gegen Abend lassen die Niederschläge nach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in Böhmen bei 13 bis 17 Grad, in Mähren und Mährisch-Schlesien werden nur 10 bis 14 Grad Celsius erreicht. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 8 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord, der in den Regengebieten merklich auffrischt.