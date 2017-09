Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend bewölkt bis bedeckt. Am Morgen regnet es örtlich in Böhmen, im Tagesverlauf breiten sich die Regenwolken über das ganze Land aus. Ab Nachmittag häufig Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Gegen Abend nimmt die Bewölkung von Westen her ab. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 12 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Westwind.