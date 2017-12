Am Mittwoch ist es in Tschechien wolkig bis bedeckt, aber örtlich vorübergehend auch heiter. Tagesüber vereinzelt Nieselregen oder leichter Regen, am Abend fällt in Böhmen in Lagen über 700 Meter dann Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad, in Mähren und Mährisch-Schlesien sogar bei bis zu 10 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus Süd bis Südost, der in Ostböhmen, Mähren und Mährisch-Schlesien indes später kräftig auffrischt.