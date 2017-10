Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend bewölkt, am Morgen in Mähren örtlich auch heiter. Zu Tagesbeginn ziehen von Westen und Nordwesten her Regenwolken auf, im Tagesverlauf regnet es auch in den anderen Regionen. Ab Nachmittag und gegen Abend lassen die Niederschläge nach und im Südwesten wird es zunehmend heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 5 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West.