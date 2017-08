Der Mittwoch beginnt in Tschechien teils bewölkt, teils heiter, mit vereinzelt Regen oder Schauern. Im Laufe des Tages klart es weiter auf, gegen Abend nehmen Wolken und Niederschläge aber wieder zu. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in Böhmen bei 24 bis 28 Grad Celsius und in Mähren bei 28 bis 32 Grad Celsius.