Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend bedeckt, in Böhmen mit Regen, im Nordosten in Lagen über 700 Meter fällt Schnee. Am Nachmittag und Abend vorübergehend Aufheiterungen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in Böhmen zwischen 5 und 9 Grad Celsius, im Nordostböhmen und in Mähren und Schlesien zwischen 2 und 6 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter wird 1 Grad, im Böhmerwald und im Erzgebirge 5 Grad Celsius erreicht.