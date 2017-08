Am Mittwoch ist es in Tschechien meist stark bewölkt mit örtlichen Schauern und vereinzelten Gewittern. Im Laufe des Tages lassen von Westen her die Niederschläge nach und die Wolken lockern teils auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 27 bis 31 Grad Celsius, in Süd- und Ostmähren bis zu 34 Grad.