Am Mittwoch ist es in Tschechien zunächst meist bewölkt, im Norden des Landes kann der Himmel auch bedeckt sein. Im Laufe des Tages lockern die Wolken dann auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden Werte knapp über dem Gefrierpunkt erreicht.