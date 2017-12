Das Wetter am Freitag: wolkig mit Schneeregen oder Regen, bis 6 Grad

Am Freitag ist es in Tschechien wolkig bis bedeckt, besonders im Südosten und Osten des Landes. Zu Tagesbeginn örtlich, später nur noch vereinzelt Schneeschauer, vor allem in den Bergen. In Lagen über 400 Meter gibt es Schneeregen oder Regen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 2 Grad bis 6 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter bewegen sich die Höchstwerte um -1 Grad Celsius. Es weht ein frischer Wind aus Südwest bis West, der im Tagesverlauf in den Gebirgen Windspitzen von 20 Meter pro Sekunde erreichen kann. Am Nachmittag schwächt der Wind dann zunehmend ab.