Das Wetter am Freitag: wolkig mit Schneefällen, bis 3 Grad

Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend wolkig, vereinzelt kommt es zu Schneeschauern. Zu Tagesbeginn in Ostmähren und in Mährisch-Schlesien auch völlig bedeckt mit Schneefall. Es wird zudem vor Glatteis gewarnt. Im Tagesverlauf zunehmend heiter. Erst am Abend nimmt die Bewölkung in Böhmen von Westen her wieder zu und es gibt örtlich erneut Schneefall. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -1 Grad bis 3 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter bewegen sich die Höchstwerte um -5 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest.