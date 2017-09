Am Freitag ist es in Tschechien bewölkt bis heiter, vereinzelt Schauer, besonders in den Bergen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 14 Grad bis 18 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter bewegen sich die Höchstwerte um 9 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus West, der sich später dreht und vornehmlich aus Südosten kommt.