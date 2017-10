Das Wetter am Freitag: wechselhaft wolkig, regnerisch, bis 12 Grad

Am Freitag ist es in Tschechien zunächst bedeckt, in weiten Teilen des Landes regnet es. Am Nachmittag von Nordwesten her Übergang zu wechselhafter Bewölkung, größtenteils mit Schauern. In Lagen über 1200 Meter gibt es Schneeregen. Am Abend gehen die Niederschläge zurück. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 8 Grad bis 12 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter bewegen sich die Höchstwerte um 4 Grad Celsius, im Böhmerwald sind auch 7 Grad möglich. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordwest, der im Tagesverlauf merklich auffrischt und in den Gebirgen im Norden des Landes auch stürmisch wird.