Am Freitag ist es in Tschechien zunächst heiter, morgens vereinzelt Frühnebel. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her Wolken auf, gegen Abend kommt es örtlich zu Schauern oder leichten Regenfällen. Vereinzelt auch Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden sich die Höchstwerte um 14 Grad Celsius bewegen. Es weht ein schwacher Wind aus wechselnden Richtungen, in Böhmen wird er im Tagesverlauf stärker.