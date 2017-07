Am Freitag ist es in Böhmen heiter bis wolkig, vereinzelt kommt es zu Schauern oder auch Gewittern. In Mähren und Mährisch-Schlesien ist es zunächst bedeckt, im Osten sind hier Schauer oder Gewitter noch häufig zugange. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 30 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden sich die Höchstwerte um 20 Grad bewegen, im Böhmerwald sind aber auch 23 Grad Celsius möglich. Es weht ein schwacher Wind aus wechselnden Richtungen, der indes bei Gewittern kräftig auffrischt.