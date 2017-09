Am Freitag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, in den frühen Morgenstunden reißt die Wolkendecke vereinzelt auf. Vereinzelt ist es mit mit Schauern und Regen zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 14 bis 18 Grad Celsius, im nordöstlichen Teil des Landes bis 13 Grad. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 10 Grad Celsius.