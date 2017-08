Das Wetter am Freitag, den 1. September: Regen, bis 18 Grad

Am Freitag ist es im böhmischen Landesteil überwiegend bedeckt mit vereinzelt starkem Regen. Gegen Abend gehen die Niederschläge vom Westen her allmählich zurück. In Mährisch und Schlesien ist es bewölkt, vereinzelt gibt es Schauer oder Gewitter, am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei nur 13 bis 18 Grad, in Mähren und Schlesien noch bei 19 bis 24 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 10 Grad Celsius.