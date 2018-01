Am Dienstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, örtlich Regen oder Schauer, in Lagen über 600 Meter fällt Schnee. In Mähren morgens auch Nebel und Reif. Am Nachmittag und Abend vorübergehend Aufheiterungen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 7 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden maximal -1 Grad erreicht, nur im Altvatergebirge und in den Beskiden etwas wärmer. Es weht ein frischer Wind aus West bis Südwest mit Windspitzen von 70 Kilometer pro Stunde.