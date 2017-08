Am Freitag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, im Osten zunächst heiter. In weiten Teilen des Landes wird es schauern oder regnen, im Westen und Südwesten auch dauerhafter. In der Osthälfte des Landes kommt es örtlich zu Gewittern, die teilweise recht heftig sind. Ansonsten nur vereinzelt Gewitter. Am Abend gehen die Niederschläge im Westen und Nordwesten allmählich zurück. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 18 Grad im Westen und bei 34 Grad Celsius im Osten des Landes. In Lagen um 1000 Meter bewegen sich die Höchstwerte im Westen um 12 Grad und im Osten um 24 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest, der bei Gewittern kräftig auffrischt.