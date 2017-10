Am Freitag ist es in Tschechien meist veränderlich bewölkt, mit Schauern vor allem in der zweiten Tageshälfte. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter maximal 4 Grad Celsius. Es weht ein frischer Wind aus westlichen Richtungen.