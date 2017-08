Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt, im Nordwesten gibt es örtlich Schauer und Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 27 bis 31 Grad Celsius, im Südosten sogar 35 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 23 Grad Celsius erreicht.