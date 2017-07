Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend stark bewölkt mit örtlichem Regen oder Schauern, vereinzelt auch Gewittern. Im Laufe des Tages lassen die Niederschläge nach und zum Abend lockert die Bewölkung auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter maximal 15 Grad Celsius.