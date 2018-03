Am Freitag ist es in Tschechien meist stark bewölkt, mit örtlich fällt Regen, Schneeregen oder Schnee. Zum Abend lassen die Niederschläge nach, und es klart teilweise auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 4 bis 8 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter leichter Frost.