Am Freitag muss man in Tschechien mit dichten Wolken rechnen. Am Nachmittag gibt es auf dem meisten Gebiet Schauer, im östlichsten Landesteil regnet es aber nur vereinzelt. Gegen Abend klart es auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen nur zwischen 13 und 17 Grad Celsius. In Höhen um 1000 Meter maximal 9 Grad Celsius.