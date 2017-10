Am Freitag ist es nach der Auflösung von örtlichen Frühnebelfeldern meist heiter in Tschechien. Nur vereinzelt bleibt es den Tag über hochnebelartig bewölkt. Am Nachmittag und Abend werden im Westen des Landes die Wolken dichter, und vereinzelt ist später Regen möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 15 bis 19 Grad Celsius, bei anhaltendem Nebel nur bis 13 Grad.