Am Freitag ist es in Tschechien teils sonnig, teils hochnebelartig bewölkt mit gelegentlich leichtem Schneefall. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -5 bis -1 Grad. In Höhenlagen um 1000 Meter maximal -11 Grad Celsius, im Böhmerwald -8 Grad Celsius.