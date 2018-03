Am Freitag ist es in Tschechien zunächst meist bedeckt mit teils ergiebigem Regen. In Lagen über 1000 Meter fällt Schnee. Zum Abend hin lassen die Niederschläge nach, und die Temperaturen beginnen zu sinken. Die Meteorologen warnen daher vor überfrierender Nässe. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad Celsius, in Südmähren bis zu 9 Grad.