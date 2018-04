Am Freitag ist es in Tschechien wolkig, örtlich mit Regenschauern, im Böhmen auch mit Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 18 bis 22 Grad Celsius an, in Westböhmen werden nur 16 Grad Celsius erreicht. In Höhenlagen um1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 11 Grad Celsius.