Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt. Vereinzelt Niesel- oder leichter Regen, am Nachmittag und am Abend stärkere Niederschläge, in Böhmen in Lagen um 900 Meter Schneeschauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 5 bis 9 Grad Celsius, im Osten bei 11 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 2 Grad Celsius.