Am Donnerstag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt. In Böhmen geht die Bewölkung am Vormittag vorübergehend zurück, nur örtlich Regen oder Schauer. Am späten Abend lassen hier die Niederschläge nach und die Wolkendecke reißt auf. In Mähren und Mährisch-Schlesien regnet es zunächst stärker. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 17 bis 21 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter werden nur Werte um 12 Grad Celsius erreicht. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest.