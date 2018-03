Das Wetter am Donnerstag: wolkig-heiter, noch etwas Schnee, bis 7 Grad

Am Donnerstag ist es in Tschechien wolkig bis heiter, im Südosten und Osten des Landes am Morgen sogar wolkenlos. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung von Nordwesten her zu und in den höheren Lagen Böhmens wird es nachmittags und abends auch etwas schneien. Im Flachland fallen die Niederschläge als Schneeregen oder Regen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte indes nur bei -3 Grad Celsius. Es weht ein zunächst schwacher und später mäßiger Wind aus Südwest bis West.