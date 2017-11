Am Donnerstag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt. Vereinzelt Niesel- oder leichter Regen, in den Gebirgen sind die Niederschläge stärker. Morgens örtlich Frühnebel. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 6 bis 10 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 4 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus Südwest bis West.