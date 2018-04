Am Donnerstag ist es in Tschechien heiter bis wolkenlos. Erst am späten Nachmittag und zum Abend ziehen von Südwesten her Wolken auf, örtlich Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 21 bis 25 Grad Celsius an. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 16 Grad Celsius. Es weht ein frischer Wind aus Südost.