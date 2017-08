Das Wetter am Donnerstag: leicht bewölkt, bis 29 Grad

Am Donnerstag ist es in Tschechien leicht bewölkt bis bewölkt, in Mähren und Schlesien anfangs noch heiter. Gegen Abend mit vereinzelten Schauern oder Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 26 bis 29 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 20 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest.